به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام علیرضا قنبری انتقال پیوست‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سنت‌های سوگواری عاشورایی به نسل جوان را از اهداف این رویداد بیان کرد و گفت: حدود هفت هزار عکس به دبیرخانه رویداد ارسال شد که پس از دو مرحله داوری، ۱۸۹ عکس برای نمایش در نمایشگاه انتخاب شد.

حجت الاسلام قنبری با بیان اینکه مستندسازی تصویری و روایی آیین‌های عزاداری رویکرد رویداد «ماه بی‌قرینه» است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای انتشار کتاب و مجله با موضوع این آیین‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا مستندات گردآوری‌شده در قالب‌های مختلف حفظ شود.

وی با اشاره به تنوع آیین‌های عزاداری در استان سمنان افزود: آیین‌هایی همچون پوش تکیه بازار، نذر نان و ماست، شمع‌افروزان تاسوعا، منبرخانه و عماری، دسته بندی‌اسد، نخل باغزندان، ذوالجناح، طوق‌بندان دسته یاعباس (ع) و نخل یازدهم، از جمله جلوه‌های آیینی و فرهنگی هستند که در نمایشگاه «ماه بی‌قرینه» به تصویر کشیده می‌شوند.

حجت الاسلام قنبری افزود: آیین‌های سنتی عزاداری در شاهرود از جمله نخل باغزندان و دسته «یا عباس» از جمله نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند عزاداری‌های سنتی تا چه اندازه با نمادها، هویت محله‌ای و مشارکت اجتماعی مردم پیوند خورده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به ضرورت استمرار این حرکت فرهنگی گفت: تشکیل دبیرخانه دائمی رویداد «ماه بی‌قرینه» پیش‌بینی شده است تا فرآیند گردآوری آثار، ثبت آیین‌ها و تکمیل مستندات در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

به گفته قنبری، نمایشگاه عکس رویداد «ماه بی‌قرینه» دوم تا پنجم آبان در گالری سیب مجتمع فرهنگی هنری مهر شاهرود برگزار می‌شود.