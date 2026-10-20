به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گنبدکاووس مشکلات ۱۳ واحد تولیدی از جمله تأمین سوخت، نقدینگی و مسائل قضایی مطرح و بررسی شد و رئیس دادگستری گلستان برای جلوگیری از وقفه در تأمین سوخت واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی دستور پیگیری ویژه داد.

اسپانلو گفت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی در همین نشست با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم اتخاذ شد و برای مشکلاتی که نیازمند بررسی تخصصی است، در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی به‌صورت موردی و با حضور نمایندگان واحدها و دستگاه‌های مسئول پیگیری می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: بیش از ۸۰ درصد مصوبات این ستاد اجرایی شده است که نشان‌دهنده ظرفیت این سازوکار برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و کمک به حل مسائل آن‌هاست.

اسپانلو با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید در شرایط دشوار اقتصادی تصریح کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، رفع موانع تولید را پیگیری می‌کند و در این مسیر، تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

وی افزود: تأمین سوخت واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی، به‌ویژه مرغداری‌ها، از جمله مطالبات مطرح شده در نشست بود که دادگستری استان این موضوع را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کند تا مشکلات و فرایندهای اداری موجب وقفه در تأمین سوخت و روند تولید این واحدها نشود.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به نقش این استان در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز سایر استان‌ها افزود: هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدکننده می‌تواند بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور اثر بگذارد؛ بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید با درک اهمیت استمرار تولید، برای رفع موانع و تسریع در فرایند تأمین سوخت همکاری کنند.

اسپانلو از فرماندار گنبدکاووس خواست فهرست واحدهای تولیدی دارای مشکل را برای بررسی در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کند تا مسائل آن‌ها با حضور دستگاه‌های مسئول پیگیری و برای رفع موانع فعالیتشان اقدام شود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: امسال با تلاش‌های ستاد اقتصاد مقاومتی ۴ واحد تولیدی تعطیل، دوباره احیا شد و همچنین با اقدامات قضایی صورت گرفته، از تعطیلی ۴ واحد تولیدی هم جلوگیری و در مجموع ۱۵۴ فرصت شغلی، حفظ شد.