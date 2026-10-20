تصادف زنجیره‌ای پژو ۴۰۵، پراید و دو دستگاه نیسان جونیور در محور سلماس _ خوی ۴ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت:گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای پراید، پژو ۴۰۵ و دو دستگاه نیسان جونیور در محور سلماس _ خوی دریافت و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره‌تپه هلال احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.