نخستین جشنواره ملی مد و لباس با رویکرد سلامت روان و نشاط اجتماعی در شاهرود آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ صمد کاویانی دبیر جشنواره ملی مد و لباس گفت: ۲۰۰ اثر از ۲۰ استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

به گفته کاویانی، نفرات به مرحله پایانی جشنواره ملی مد و لباس فجر راه پیدا می‌کنند.

مریم علی ئی رئیس دانشکده ملی مهارت دختران شاهرود هم گفت: برگزاری رویداد‌هایی در حوزه مد و لباس زمینه آشنایی بیشتر خانواده‌ها با هنر و توانمندی طراحان لباس ایرانی را فراهم می‌کند و به آنان این امکان را می‌دهد پوشش‌های متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی و سلیقه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به گفته وی، نمایش آثار هنرمندان در این نمایشگاه‌ها می‌تواند به معرفی الگو‌های متنوع پوشاک، تقویت ارتباط میان طراحان و مخاطبان و حمایت از تولیدات داخلی کمک کند.

نمایشگاه آثار ارسالی به این جشنواره تا ۲۹ مهر صبح و عصر در گالری سیب مجتمع فرهنگی هنری مهر شاهرود دایر است