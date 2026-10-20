کودک مفقودشده در مناطق سخت‌گذر و کوهستانی شهرستان اندیکا با تلاش نیرو‌های امدادی هلال‌احمر و همراهی صمیمانه اهالی و نیرو‌های مردمی پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس جمعیت هلال‌احمر اندیکا گفت: پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه و نفس‌گیر، کودک مفقودشده در مناطق سخت‌گذر و کوهستانی شهرستان اندیکا با تلاش نیرو‌های امدادی هلال‌احمر و همراهی صمیمانه اهالی و نیرو‌های مردمی پیدا شد.

محمد کرمعلیان افزود: به دنبال دریافت گزارش مفقودی یک کودک در منطقه سوسن و سرخاب، تیم‌های عملیاتی و امدادونجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: عملیات جست‌و‌جو با توجه به شرایط دشوار جغرافیایی و وسعت منطقه خوشبختانه پس از ساعت‌ها تلاش مستمر و طاقت‌فرسا، با همکاری و همدلی نیرو‌های مردمی، بومیان منطقه و نجات گران هلال‌احمر، حوالی ساعت ۴ صبح کودک مفقودشده پیدا شد و به آغوش خانواده بازگشت