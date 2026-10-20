به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز ایلام؛ نخستین دیدار رسمی سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، با سپهبد محمد عبدالوهاب سکر، فرمانده مرزبانی کشور جمهوری عراق، با حضور رئیس حفاظت اطلاعات، معاون عملیات و معاون اطلاعات مرزبانی فراجا، فرماندهان مرزبانی استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان و هیئتی از مرزبانان عراقی، در مقر گارد سوم عراق برگزار شد.

گسترش تعاملات، تقویت همکاری‌های دوجانبه و ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی برای تأمین امنیت مرز‌های مشترک از جمله مباحث مهم مطرح‌شده در این دیدار بود.

سردار جاویدان ضمن قدردانی از میزبانی فرمانده مرزبانی عراق، تعامل سازنده، همکاری مستمر و رعایت ضوابط و مقررات را از الزامات مدیریت مؤثر مرز‌ها دانست و بر افزایش عملیات‌های مشترک، استمرار و تقویت گشت‌های مرزی و برنامه‌ریزی برای اجرای رزمایش مشترک در آینده تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرزها، تجهیز مرز‌های مشترک به سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند را از محور‌های مهم همکاری‌های آینده برشمرد و بر توسعه اقدامات مشترک در این زمینه تأکید کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود، از مرزبانان و ملت کشور جمهوری عراق به‌دلیل مساعدت و همراهی با اتباع ایرانی در ایام جنگ با استکبار قدردانی کرد و این همدلی و همکاری را نشانه‌ای از پیوند‌های دوستانه و ظرفیت ارزشمند دو کشور برای گسترش مناسبات دانست.

سپهبد محمد عبدالوهاب سکر، فرمانده مرزبانی جمهوری عراق نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور سردار جاویدان و هیئت همراه، هدف از برگزاری این اجلاس و میزبانی از هیئت ایرانی را آشنایی بیشتر با مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و تقویت روابط و همکاری‌های مشترک عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت اتحاد و همبستگی دو کشور در حوزه مرزبانی، اظهار کرد: این دیدار باید پیامی روشن از وحدت و انسجام ایران و عراق به دشمنان باشد و نشان دهد که دو کشور در مسیر همکاری و تأمین امنیت مرز‌های مشترک، اراده‌ای مشترک دارند.

این اجلاس به منظور تقویت مناسبات مرزی دو کشور و توسعه سازوکار‌های همکاری مشترک برگزار شد و موضوعاتی، همچون: ارتقای هماهنگی‌های عملیاتی، افزایش گشت‌های مشترک، اجرای رزمایش‌های دوجانبه و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند را در کانون گفت‌و‌گو‌های دو طرف قرار داد.

همچنین در پایان این نشست کلنگ زنی ستاد فرماندهی هنگ مرزی فراجا در شهرستان مهران انجام شد.