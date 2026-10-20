دو تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب طرح «کارویژه تماشاخانه سیار»، ۱۶۰ برنامه فرهنگی و هنری را ۲۰ روز در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان اجرا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه‌ها با رویکرد روستامحوری و با هدف گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، به‌صورت هم‌زمان در دو استان برنامه‌ریزی شده است و هر تماشاخانه سیار اجرای ۸۰ برنامه را بر عهده دارد.

در این طرح که از ۲۷ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت، دو تماشاخانه سیار با اجرای نمایش‌های متفاوت، پخش انیمیشن، برگزاری مسابقه، معرفی کتاب و دیگر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، مهمان کودکان و نوجوانان مناطق مختلف دو استان خواهند بود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر تماشاخانه سیار روزانه سه تا چهار اجرا در روستاها، حاشیه شهر‌ها و فضا‌های عمومی از جمله مدارس، مساجد و دیگر اماکن عمومی خواهد داشت.

در استان خراسان جنوبی، برنامه‌های تماشاخانه سیار با عنوان «۲۰ روز، ۸۰ محله» از شهرستان طبس آغاز شده است و در ادامه، مناطق مختلف شهرستان‌های بیرجند، خوسف، سربیشه، نهبندان، درمیان، قاین، سرایان، فردوس و بشرویه میزبان این برنامه‌ها خواهند بود.

نمایش «خرمشیر» به کارگردانی مجتبی خمسه در تماشاخانه سیار خراسان جنوبی روی صحنه می‌رود. همچنین مربیان، هنرمندان، اعضا و کانون‌یاران استان با اجرای برنامه‌هایی مانند قصه‌گویی، نقالی، رجزخوانی و سرود، در بخش فرهنگی این رویداد مشارکت دارند.

بخشی از برنامه‌های این تماشاخانه نیز در قالب طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) با ۱۸ اجرا در شهرستان‌های بیرجند و قاین برنامه‌ریزی شده است.

در شهرستان بیرجند، روستا‌های چهکند، امیرآباد، حاجی‌آباد، دستگرد و شکرآب و همچنین مهرشهر و در شهرستان قاین نیز شهر‌های زهان، اسفدن، حاجی‌آباد، آبیز، قاین، نیمبلوک و خضری و روستا‌های افین، محمدآباد، چناران، شاهیک و دهشک از جمله مناطق میزبان این برنامه‌ها هستند.

هم‌زمان با برنامه‌های خراسان جنوبی، تماشاخانه سیار دیگری از کانون در استان سیستان و بلوچستان که از استان‌های دارای شمار بالای روستا در کشور است، اجرای ۸۰ برنامه فرهنگی و هنری را در دستور کار دارد.

در این استان، نمایش «مهمان‌های ناخوانده» به کارگردانی زهرا مریدی و با هنرمندی نرگس صفامنش، زینب سنایی و مهراد زمانی روی صحنه می‌رود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار سیستان و بلوچستان، بخشی از رویکرد کانون برای افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان این مناطق به فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

اجرای هم‌زمان ۱۶۰ برنامه در دو استان طی ۲۰ روز، در قالب «کارویژه تماشاخانه سیار» برای نخستین بار برنامه‌ریزی شده است. این طرح در راستای تحقق عدالت فرهنگی و گسترش خدمات کانون به کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم‌برخوردار اجرا می‌شود.