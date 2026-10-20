رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، از راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی، توسعه سامانه‌های هوشمند سلامت، بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای در کشاورزی و درخشش دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدهادی زاهدی، رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، در گفت‌و‌گو با برنامه «عصر صبا» با اشاره به پیشرفت‌های این حوزه در یک سال گذشته، گفت: تاکنون ۲۰ آزمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی راه‌اندازی شده و بیش از ۱۴ عنوان کتاب و ۲۰ نشریه علمی در این زمینه انتشار یافته است.

وی با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت و حرکت به سمت مدیریت سلامت و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها افزود: سامانه‌های غربالگری و تحلیل تصاویر پزشکی (مانند ماموگرافی) با اتکا به داده‌های گسترده، نقش مؤثری در شناسایی زودهنگام و کاهش هزینه‌های درمان دارند و دوره‌های فلوشیپ هوش مصنوعی نیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شده است.

زاهدی در ادامه به استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و ماهواره خیام در قالب سکوی ملی سنجش از دور و سامانه «ایران‌زمین» اشاره کرد و گفت: این فناوری‌ها امکان برآورد سطح زیر کشت ، رصد آفات کشاورزی، مدیریت بحران و توسعه خدمات مکانی را فراهم کرده‌اند.

رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران همچنین از کسب مدال‌های طلا و نقره توسط دانش‌آموزان ایرانی در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی خبر داد و تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی را گامی مؤثر در جهت تقویت زیست‌بوم نوآوری و پیوند دانشگاه با بخش صنعت و معدن برشمرد.

برنامه «عصر صبا» شنبه تا چهارشنبه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای مریم معینیان از رادیو صبا پخش می‌شود.