تیم ملی گلبال ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیاییناگویا، برابر تایلند به پیروزی رسید تا با کسب شش امتیاز، جایگاه خود را در جدول مسابقات بهبود ببخشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان ایران در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند و نیمه نخست را با نتیجه ۷ بر ۲ به پایان رساندند.

در نیمه دوم، تیم تایلند نسبتا نمایش بهتری ارائه کرد و تلاش داشت اختلاف را کاهش دهد، اما در نهایت این تیم ایران بود که توانست با نتیجه ۱۲ بر ۹ به برتری برسد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کند.

در پایان این دیدار تیم ملی ایران از سه بازی با ۷ امتیاز در جایگاه دوم جای گرفت و ژاپن همچنان در رده اول قرار دارد.

گفتنی است ۴ تیم ابتدایی جدول در مرحله نیمه نهایی به مصاف هم خواهند رفت تا برنده آن دو بازی فینال این پارالمپیک آیچی-ناگویا برگزار کنند.