معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران از برگزاری بازدید‌های آموزشی برای ۸۳۰ دانش آموز از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و ارائه مجموع ۳ هزار و ۳۲۰ نفرساعت آموزش محیط زیستی با هدف ارتقای آگاهی نسل نوجوان درباره تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از طبیعت خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد رستگاری با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی در میان دانش آموزان بیان داشت: با همکاری مدیر موزه و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، زمینه بازدید آموزشی ۸۳۰ دانش‌آموز از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم شد.

وی افزود: این بازدید‌ها با هدف آشنایی دانش آموزان با گونه‌های جانوری، شناخت ارزش‌های طبیعی و افزایش آگاهی درباره اهمیت حفاظت از محیط زیست برگزار شد و فرصتی برای یادگیری مفاهیم محیط زیستی از طریق مشاهده نمونه‌های طبیعی و آشنایی نزدیک با تنوع زیستی فراهم کرد.

رستگاری با تأکید بر نقش آموزش در نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست بیان کرد: آشنایی نسل نوجوان با سرمایه‌های طبیعی کشور، زمینه تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی و افزایش مشارکت آنان در حفاظت از محیط زیست را فراهم می‌کند.

معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران همچنین تعامل میان موزه ها، مجموعه‌های فرهنگی و آموزش و پرورش را عاملی مؤثر در توسعه آموزش‌های محیط زیستی دانست و بر اهمیت تداوم برنامه‌های آموزشی برای ارتقای سواد محیط زیستی دانش‌آموزان تأکید کرد.