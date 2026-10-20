به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد ترحمی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مصرف مواد مخدر یک معضل جهانی است و مقابله با آن به اجماع و همکاری کشور‌ها نیاز دارد. خبر صدر نشینی ایران در مصرف تریاک به‌صورت مغرضانه تهیه شده و ایران را از نظر مصرف مواد مخدر در جایگاهی بالاتر از کشور‌هایی مانند افغانستان، پاکستان، میانمار و لائوس قرار داده است؛ درحالی‌که چنین ادعایی صحت ندارد.

وی با اشاره به انجام مطالعه شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: نتایج این مطالعه به‌زودی منتشر می‌شود و وضعیت شیوع اعتیاد در کشور بر اساس جمعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس، نمی‌توان صرفاً با استناد به میزان کشفیات مواد مخدر، درباره رتبه کشور‌ها در مصرف این مواد قضاوت کرد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه میزان کشفیات، نشان‌دهنده تلاش کشور‌ها در مقابله با قاچاق مواد مخدر است، افزود: ایران در همسایگی کشور‌های تولیدکننده مواد مخدر قرار دارد و همین موقعیت جغرافیایی، کشور را در معرض مسیر‌های قاچاق قرار داده است.

وی با اشاره به تحولات افغانستان در زمینه کشت مواد مخدر ادامه داد: هرچند در این کشور اقداماتی برای مقابله با کشت مواد مخدر انجام شده است، گزارش‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از افزایش برخی شاخص‌های مرتبط حکایت دارد. همچنین مواد مخدر صنعتی مانند شیشه با منشأ تولید افغانستان، سهم قابل توجهی از کشفیات را به خود اختصاص می‌دهند.

ترحمی با اشاره به نقش ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد تریاک و ۵۵ درصد هروئین و مورفین کشف‌شده در جهان در ایران کشف می‌شود؛ درحالی‌که ایران مبدأ تولید این مواد نیست و در مسیر‌های ترانزیت مواد مخدر، از جمله مسیر بالکان به مقصد اروپا، قرار دارد.

وی افزود: ایران در مسیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر هزینه‌های سنگینی پرداخته و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حدود ۴ هزار نفر در این راه شهید شده‌اند. بنابراین، استناد به آمار کشفیات برای معرفی ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های دارای بالاترین میزان مصرف مواد مخدر، مبنای درستی برای چنین نتیجه‌گیری‌ای نیست.