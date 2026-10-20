طرح انتقال پساب شهری به شهرک‌های صنعتی با هدف مدیریت مصرف آب و کمک به تداوم و رونق تولید واحد‌های صنعتی غرب استان سمنان اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه بازچرخانی و انتقال پساب از جمله طرح‌های اجرایی برای تامین آب واحد‌های صنعتی است گفت: در حال حاضر در شش شهرک صنعتی استان تصفیه و بازچرخانی آب انجام میود و انتقال پساب نیز در شهرک‌های صنعتی شاهرود و دامغان اجرایی شده و در سمنان هم به مراحل پایانی رسیده است.

سید مصطفی موسوی گفت: با توجه به تراکم واحد‌های صنعتی در غرب استان انتقال پساب شهری به شرک‌های صنعتی ضروری است که کار مطالعاتی آن در دست انجام است.