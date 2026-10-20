به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیشترین حجم عرضه‌های امروز به تالار صنعتی و معدنی اختصاص دارد به طوری که در این روز ۲۵۹ هزار و ۴۰۰ تن محصول شامل ۲۵۸ هزار و ۷۲۲ تن مقاطع فولادی، ۳۵۰ تن مس، ۲۲۰ تن تن کنسانتره مس، ۸۰ تن مولیبدن و ۲۸ تن آلومینیوم عرضه می‌شود.

تالار سیمان هم میزبان عرضه ۲۵۱ هزار و ۲۸۰ تن سیمان است.

۱۹۶ هزار و ۹۳۰ تن محصول شامل ۸۷ هزار و ۴۰۰ تن سیمان، ۸۴ هزار و ۱۱۶ تن قیر، ۲۵ هزار تن کلینکر و ۴۱۴ تن عایق رطوبتی هم در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۲۵ هزار و ۹۵۸ تن محصول است. ۷۶ هزار و ۱۲۰ تن مواد پلیمری، ۲۳ هزار و ۳۰ تن قیر، ۱۲ هزار تن لوب کات، ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۴ هزار و ۷۱۲ تن مواد شیمیایی از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار فرعی هم ۱۳ هزار و ۷۴۸ تن محصول روی میز فروش می‌رود.

۴۰۰ دستگاه آریسان۲ نیز در تالار خودرو عرضه می‌شود. همچنین ۱۰۰ دستگاه افزایش عرضه خواهد داشت.