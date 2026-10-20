چهارمین همایش بزرگ نماز، با حضور نمازگزاران، فعالان فرهنگی و مسئولان، در امامزاده سید صدرالدین اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت‌الاسلام علیی مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان در چهارمین همایش نماز سپاه حضرت عباس (ع) استان که در امامزاده سید صدرالدین برگزار شد، گفت: اگر نماز ضایع شود، قطعاً پیروی از شهوات در جامعه رقم خواهد خورد؛ بنابراین، برای تعالی جامعه باید نماز و اقامه آن را در اولویت نخست قرار دهیم.

حجت‌الاسلام علیی، با اشاره به دستور خداوند متعال در قرآن کریم مبنی بر اقامه نماز از سوی مؤمنان در صورت تمکن و استقرار در زمین، اظهار کرد: نماز ذکر اکبر و ستون دین است و فاصله‌ای با کفر جز ترک نماز نیست؛ امام حسین (ع) نیز با اقامه نماز ظهر عاشورا این مسئله را به ما یاد دادند.

وی با تأکید بر اینکه اقامه نماز در اولویت نخست برنامه‌های حوزه نمایندگی و وظیفه اصلی مسئولان در امر حاکمیت و مدیریت است، افزود: اگر به این مسئله غفلت شود و نماز ضایع شود، قطعاً پیروی از شهوات در جامعه رقم خواهد خورد؛ بنابراین، برای تعالی جامعه باید نماز و اقامه آن را در اولویت نخست کار‌های مدیریتی قرار دهیم، چراکه با اقامه نماز راستین، جامعه مهدوی شکل می‌گیرد، شهوات از جامعه رخت برمی‌بندد و جامعه‌ای متعالی تحقق پیدا می‌کند.