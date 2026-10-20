به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی اعضای یک باند ۳ نفره سرقت احشام شدند و در یکی از استان‌های همجوار، ۲ نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان با اشاره به کشف ۹ فقره سرقت احشام در جریان رسیدگی به این پرونده افزود: یک نفر دیگر از اعضای این باند شناسایی شده نیز تحت تعقیب پلیس است و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

وی از مردم خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه و ایمن‌سازی محل نگهداری احشام، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.