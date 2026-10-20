یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با تأکید بر نقش سبک زندگی در پیشگیری از کمردرد، کاهش وزن، فعالیت بدنی منظم، تقویت عضلات مرکزی بدن و رعایت اصول صحیح بلند کردن اشیاء را از جمله راهکار‌های مؤثر برای حفظ سلامت ستون فقرات دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمیرا نصیری، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، در گفت‌و‌گو با مجله پزشکی رادیو سلامت، با تشریح راهکار‌های پیشگیری از کمردرد، کاهش وزن را یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه عنوان کرد.

وی با اشاره به تأثیر اضافه‌وزن بر سلامت ستون فقرات اظهار کرد: چاقی علاوه بر افزایش فشار مکانیکی بر مفاصل و ستون فقرات، می‌تواند با فعال کردن فرآیند‌های التهابی و متابولیک بدن، در بروز و تداوم درد‌های مزمن نقش داشته باشد.

نصیری افزود: کنترل وزن در کنار درمان‌های پزشکی، تقویت عضلات و اصلاح سبک زندگی اهمیت زیادی دارد و بی‌توجهی به اضافه‌وزن ممکن است روند بهبود کمردرد را دشوارتر کند.

فعالیت بدنی؛ راهی برای حفظ سلامت ستون فقرات

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، فعالیت بدنی منظم را از دیگر عوامل مؤثر در پیشگیری از کمردرد دانست و گفت: ورزش‌های هوازی و تمرین‌های تقویت‌کننده عضلات شکم، کمر و لگن می‌توانند به حفظ سلامت ستون فقرات کمک کنند.

وی شنا و پیاده‌روی را از جمله فعالیت‌های مفید در این زمینه برشمرد و بر ضرورت گنجاندن تحرک بدنی در برنامه روزانه تأکید کرد.

هنگام بلند کردن اشیاء مراقب کمر خود باشید

نصیری با اشاره به اهمیت رعایت اصول صحیح حرکت در فعالیت‌های روزمره تصریح کرد: نحوه بلند کردن اشیاء یکی از نکاتی است که گاهی نادیده گرفته می‌شود و خم شدن نامناسب از ناحیه کمر هنگام برداشتن اجسام می‌تواند فشار واردشده به ستون فقرات و دیسک‌های بین‌مهره‌ای را افزایش دهد.

وی توصیه کرد هنگام برداشتن اشیاء، فرد زانو‌های خود را خم کند، تا حد امکان کمر را در وضعیت طبیعی نگه دارد و جسم را نزدیک بدن بلند کند. رعایت این اصول، به‌ویژه هنگام جابه‌جایی بار‌های سنگین، اهمیت بیشتری دارد.

تغییر وضعیت بدن؛ راهکاری ساده برای کاهش فشار بر کمر

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ادامه بر ضرورت پرهیز از بی‌تحرکی طولانی‌مدت تأکید کرد و گفت: وضعیت واحد و ثابتی برای نشستن یا ایستادن وجود ندارد که در همه شرایط به‌طور کامل از کمردرد جلوگیری کند؛ بلکه تغییر وضعیت بدن و پرهیز از ماندن طولانی‌مدت در یک حالت اهمیت دارد.

وی افزود: بلند شدن از جای خود، حرکت کردن و تغییر وضعیت بدن در فواصل منظم، از جمله هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، می‌تواند به کاهش فشار مداوم بر ستون فقرات کمک کند.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: کنترل وزن، ورزش منظم، رعایت اصول صحیح بلند کردن اجسام و پرهیز از بی‌تحرکی طولانی‌مدت، مجموعه اقداماتی هستند که با قرار گرفتن در برنامه روزانه می‌توانند به حفظ سلامت کمر و کاهش خطر بروز کمردرد کمک کنند.