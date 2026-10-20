آیلیلن جوانبخت قهفرخی، عضو ۱۰ ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری استان خوزستان، در مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست جی‌کیوای ژاپن، جایزه ویژه یونیسف را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: آیلین جوانبخت قهفرخی، عضو ۱۰ ساله مرکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاجاری در بیست‌وپنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن، موفق به دریافت جایزه ویژه یونیسف در بخش بین الملل شد.

داریوش آقاسی افزود: این مسابقه در سال ۲۰۲۵ با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» برگزار شد و ۹ هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان در آن شرکت داشتند. در این رویداد بین‌المللی، هشت عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران موفق به کسب جایزه شدند که آیلین جوانبخت از استان خوزستان، دریافت‌کننده جایزه ویژه یونیسف در بخش بین‌الملل بود.