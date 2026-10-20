به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مدت ترانزیت آهن آلات از سیزده هزار و ۸۵۷، به ۴۶ هزار و ۹۶ تن افزایش یافته است.

حمیدرضا محمد حسینی تختی افزود: یک میلیون و ۹۲ هزار و ۶۰۳ تن مواد معدنی، و پنجاه هزار و ۵۲۳ تن گوگرد نیز در بندر شهید رجایی بندرعباس ترانزیت شده است.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در آینده نزدیک ۱۳ میلیون تن به ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کالا‌های اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی در بندر شهید رجایی بندرعباس افزوده می‌شود.

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بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر تجاری ایران، با اتصال مستقیم به شبکه راه‌آهن سراسری، یکی از مهم‌ترین نقاط پیوند حمل‌ونقل دریایی و ریلی کشور محسوب می‌شود.

خطوط ریلی داخلی این بندر که بیش از ۵۰ کیلومتر طول دارد، امکان بارگیری و تخلیه مستقیم کالا‌های کانتینری، فله، معدنی و فولادی را از اسکله‌ها به قطار فراهم می‌کند و ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود ۳۰ میلیون تن کالا دارد.