به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، چهلمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران از روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۱۶ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می‌شود.

دیدار‌های هفته نخست این رقابت‌ها در شهر‌های سیرجان، اصفهان، اردکان، نور، یزد، تهران (دو دیدار) و رفسنجان پیگیری می‌شود و سازمان لیگ فهرست ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل دیدار‌های هفته نخست و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:

چهارشنبه ۲۹ مهرماه

گروه اول

سیرجان، سالن گهرروش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – تهران بیشه چمستان

ناظر فنی: شهباز صدری، ناظر داوری: محمد ابراهیم زاده، داور اول: امید فولادی وندا، داور دوم: سید سعید واعظی و داور ویدئوچک: علیرضا پوردهقان

اصفهان، سالن ۲۵ آبان، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال

ناظر فنی: مسعود قاری، ناظر داوری: مجید محسنی شوشتری، داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: حامد آقابراری و داور ویدئوچک: محمد نیک سرشت

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادرملو اردکان – رازین پلیمر

ناظر فنی: خلیل یگانه مجد، ناظر داوری: حمید راهجردیان، داور اول: داود نافعی، داور دوم: قادر صادقی و داور ویدئوچک: نیما یزدان‌پناه

نور، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

مهرگان نور – پاس گرگان

ناظر فنی: حسین پورکاشیان، ناظر داوری: مهرداد شوشتری، داور اول: محمدرضا درفش کاویان، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: محمدوحید مهرپور

گروه دوم

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – ثامن بتن

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: احمد سرمست، داور اول: مرتضی حسن علایی، داور دوم: مجتبی نعمتی فیروزآباد و داور ویدئوچک: مجتبی اسپرغم

تهران، سالن پیکانشهر، ساعت ۱۶

پیکان تهران – مس سونگون تبریز

ناظر فنی: علیرضا محمدعلی گیلانی، ناظر داوری: محمد شاهمیری، داور اول: سجاد خان بابازاده، داور دوم: هادی تیموری و داور ویدئوچک: رضا نودهی

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – شهرداری ارومیه

ناظر داوری: علی اصغر حاجی کاظمی، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: رمضان جلال

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – طبیعت اسلامشهر

ناظر فنی: امیر طلوع کیان، ناظر داوری: بهروز جعفری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: جواد مرآتی و داور ویدئوچک: میلاد عرب اسماعیلی