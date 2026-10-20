به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کوروش نوروزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از سطح زیر کشت برداشت انجام شده است، اظهار کرد: پیش‌بینی می شود حدود ۳۵ هزار تن محصول از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

‌وی افزود: امسال نزدیک به ۱۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع خوزستان زیر کشت حبوبات شامل لوبیا و ماش رفت.

وی عنوان کرد: لوبیا و ماش از جمله محصولات زراعی با نیاز آبی نسبتا کمتر در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی پرآب‌بر هستند و توسعه کشت این محصولات، با رعایت اصول فنی و مدیریت صحیح آبیاری، می‌تواند در استفاده بهینه از منابع آب و سازگاری بیشتر الگوی کشت با شرایط کم‌آبی موثر باشد.

‌نوروزی تصریح کرد: کشت حبوبات به‌ویژه لوبیا و ماش علاوه بر کمک به تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی، نقش موثری در تامین نیاز بازار به محصولات غذایی و بهبود درآمد کشاورزان دارد.

‌مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت رعایت توصیه‌های فنی و اصول به‌زراعی در مراحل کاشت، داشت و برداشت تاکید کرد و گفت: مدیریت مناسب آبیاری و استفاده از روش‌های بهینه تولید می‌تواند در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و بهره‌وری مصرف آب در مزارع موثر باشد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.