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بیش از ۱۰۰ هکتار زمین برای راه اندازی بخش دوم ناحیه صنعتی داشکسن بویین میاندشت پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی یکی از نیازهای اصلی شهرستان را توجه به امر اشتغال دانست وگفت: این مقدار زمین برای فراهم سازی زمینه ساخت و راه اندازی واحدهای تولیدی وایجاد فرصت شغلی برای جوانان، پیش بینی شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت نیز گفت: امسال از طریق قرارگاه محرومیت زدایی ۴ رشته قنات در روستاهای شهرستان با حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه لایروبی ومرمت شد.
سرهنگ محسن اصلانی افزود: برای استحکام بخشی به پشت بام منازل محرومان شهرستان هم ۳ هزار مترمربع ایزوگام به ارزش ۱۵ میلیاردریال تهیه شده که درحال توزیع بین جامعه هدف است.