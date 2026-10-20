به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمود درویشی فرماندار بویین میاندشت در جلسه قرارگاه محرومیت زدایی یکی از نیاز‌های اصلی شهرستان را توجه به امر اشتغال دانست وگفت: این مقدار زمین برای فراهم سازی زمینه ساخت و راه اندازی واحد‌های تولیدی وایجاد فرصت شغلی برای جوانان، پیش بینی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت نیز گفت: امسال از طریق قرارگاه محرومیت زدایی ۴ رشته قنات در روستا‌های شهرستان با حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه لایروبی ومرمت شد.

سرهنگ محسن اصلانی افزود: برای استحکام بخشی به پشت بام منازل محرومان شهرستان هم ۳ هزار مترمربع ایزوگام به ارزش ۱۵ میلیاردریال تهیه شده که درحال توزیع بین جامعه هدف است.