با فراخوان ۱۳۸ طرح ورزشی و برنامه‌ریزی برای جذب ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید از سوی بخش خصوصی، آذربایجان‌غربی گام بلندی در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی، رونق گردشگری ورزشی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی برمی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بخش ورزش آذربایجان‌غربی در مسیر تحول اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها گام‌های محکمی برمی‌دارد؛ به‌طوری‌که مدیرکل ورزش و جوانان استان از فراخوان ۱۳۸ طرح ورزشی برای جذب سرمایه‌گذار خبر داده و پیش‌بینی کرده است امسال رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه جدید توسط بخش خصوصی در این حوزه جذب شود.

سجاد بیرامی با اشاره به ظرفیت‌های کلان اقتصادی ورزش و نقش بی‌بدیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفت: در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه باشگاه‌های ورزشی استان از مرز ۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و برای جذب سرمایه‌های تازه نیز برنامه‌ریزی مدونی انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با تأکید بر موقعیت جغرافیایی و اقلیم منحصربه‌فرد استان افزود: شرایط طبیعی استان بستر ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلفی نظیر ورزش‌های آبی، هوایی و زمستانی، سوارکاری و اتومبیل‌رانی فراهم کرده است که می‌تواند به قطب گردشگری ورزشی تبدیل شود.

او با اشاره به جذب نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ورزشی در سال گذشته خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از این منابع از طریق واگذاری پروژه‌ها در چارچوب ماده ۲۷ و با هدف تکمیل و بهسازی فضاهای نیمه‌کاره ورزشی محقق شده است.

بیرامی همچنین از ارائه ۱۲ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری در همایش «اینوا» خبر داد و گفت: این بسته‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های بومی استان در رشته‌های گوناگون تدوین شده و به‌طور ویژه حوزه‌های دارای قابلیت ایجاد زنجیره‌های اقتصادی و ارزش افزوده بالا را هدف قرار داده‌اند. وی ضمن اعلام آمادگی کامل این اداره‌کل برای حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیندها و استفاده از بسترهای حمایتی را کلید مشارکت بیشتر بخش خصوصی دانست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به ابعاد اجتماعی ورزش تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی فراتر از منافع اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان دارد و به توسعه پایدار و اشتغال‌زایی کمک شایانی می‌کند.

بیرامی در پایان با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه توریسم ورزشی گفت: طی دو سال گذشته ۲۷۰۰ ورزشکار و کادر فنی از ۶۶ کشور جهان و در پنج سال گذشته نزدیک به ۸۰۰۰ ورزشکار و مربی خارجی به آذربایجان‌غربی سفر کرده‌اند. میزبانی از رویدادهای مهم جهانی و آسیایی تأثیر مستقیمی بر بخش‌های اقتصادی استان از جمله حمل‌ونقل، هتلداری، رستوران‌داری و مراکز تجاری گذاشته و موتور محرکی برای رونق کسب‌وکارهای محلی بوده است.