فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان از رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی روستا‌های رباط و پاپی خالدار خرم‌آباد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمد بوستان افروز اظهارکرد: ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی و باغی روستا‌های رباط و پاپی خالدار شهرستان خرم‌آباد در قالب ۱۱ مورد ساخت‌وساز غیر مجاز آزادسازی شد.

وی افزود: این عملیات شامل دیوارکشی، پی‌کنی و احداث بنا‌های غیر قانونی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بود که با هدف مقابله با پدیده مخرب تغییر کاربری انجام شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان با تأکید بر اینکه حفظ و حراست از اراضی زراعی به عنوان میراث نسل‌های آینده و پشتوانه امنیت غذایی کشور امری حیاتی است، تصریح کرد: گشت‌های یگان حفاظت امور اراضی به‌صورت شبانه‌روزی و مستمر، اراضی استان را رصد می‌کنند و اجازه نخواهند داد عده‌ای سودجو با اهداف شخصی، منابع ملی و زمین‌های کشاورزی را تخریب کنند.

بوستان افروز خاطرنشان کرد: کشاورزان پیش از هر گونه اقدام عمرانی، خرید و فروش قطعات کشاورزی یا ساخت‌وساز از مدیریت‌های جهاد کشاورزی و امور اراضی استعلام‌های لازم را اخذ کنند.