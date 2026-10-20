معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه در سراسر کشور خبر داد و گفت: در عصر هوش مصنوعی و تحولات شتابان فناوری، باید با تکیه بر میراث فرهنگی و خرد نهفته در شاهنامه فردوسی، برای حفظ و ارتقای جایگاه زبان فارسی تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، در نشست زیست بوم زبان فارسی در دوران هوش مصنوعی با تأکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی گفت: سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی خانه‌های شاهنامه را در سراسر کشور دنبال می‌کند تا ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران بیش از گذشته معرفی شود.

وی با اشاره به جایگاه خرد در شاهنامه فردوسی افزود: شاهنامه با خرد آغاز می‌شود و با خرد پیش می‌رود. فردوسی نیز با تکیه بر زبان و واژگان فارسی توانست نقش مهمی در حفظ و ماندگاری این زبان ایفا کند؛ مسیری که امروز نیز باید در برابر تحولات فناورانه ادامه یابد.

پورمحمدی با بیان اینکه گسترش هوش مصنوعی می‌تواند بر جایگاه زبان‌ها در فضای ارتباطی و فناورانه جهان تأثیر بگذارد، گفت: باید با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، زیست‌بوم زبان فارسی را تقویت کنیم تا این زبان در تحولات جدید نه‌تنها جایگاه خود را حفظ کند، بلکه ارتقا دهد.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از توجه به دیگر مفاخر علمی و فرهنگی ایران، از جمله ابن‌سینا، خبر داد و افزود: باید ظرفیت‌های تمدنی ایران را به‌درستی معرفی کنیم؛ تمدنی که بر خردمندی، خیرخواهی و تلاش برای خدمت به نوع بشر استوار است.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش به کاربرد فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های جدید در سرشماری نفوس و مسکن و آمایش سرزمین، امکان دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات، کاهش هزینه‌ها و هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم می‌کند.