به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم خراسان جنوبی در دویست و سی و سومین شب اقتدار، افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را مایه غرور و عزت ایرانیان دانستند و با اشاره به دلگرمی ورزشکاران با پیام رهبر معظم انقلاب، از مسئولان خواستند از ورزشکاران افتخارآفرین ایران حمایت کنند.

آنها در این اجتماع با اشاره به روحیه عاشورایی مردم این سرزمین، از امید به آینده ای سبز زیر سایه امام زمان(عج) گفتند.