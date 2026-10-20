به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه، معاون نمایشگاه بین المللی کرمانشاه گفت: شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو، قطعات یدکی و صنایع وابسته با مشارکت ۴۰ واحد تولیدی و بازرگانی از استان‌های تهران، کرمانشاه، مازندران، اصفهان و ۵ شرکت خودرویی منطقه آزاد از امروز (سه شنبه ۲۸ مهر) آغاز بکار می کند.

حامد وفاپور گفت: این نمایشگاه تا اول آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی پارک شاهد، پذیرای بازدید کنندگان است.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۲ هزار مترمربع دائر شده است.