آرش زینال‌خیری، تهیه‌کننده اپیزود «جان‌فدا» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، از دشواری‌های ضبط سکانس‌های این سریال در روز‌های جنگ و در لوکیشن‌های آسیب‌دیده پایتخت سخن گفت.

روایت تهیه‌کننده «سرو، سپید، سرخ» از تولید در شرایط جنگی

روایت تهیه‌کننده «سرو، سپید، سرخ» از تولید در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آرش زینال‌خیری ، با اشاره به روند نامتعارف و پرخطر تولید این مجموعه در فاصله کوتاه تا پخش،گفت: بسیاری از اپیزود‌ها بر اساس واقعیت‌های روز شکل می‌گرفت و حضور در لوکیشن‌هایی که هدف اصابت قرار گرفته بودند، فضایی تلخ، اما پر از همدلی را رقم زد؛ به‌طوری‌که حتی وقوع انفجار‌های پیاپی در مجاورت صحنه نیز نتوانست مانع ادامه کار گروه شود.

وی ادامه داد : ویژگی شاخص این پروژه، همکاری هم‌زمان با کارگردانان مختلف بود که هر کدام با زاویه‌دیدی متفاوت به رخداد‌ها پرداختند و اثری متمایز خلق کردند.

زینال‌خیری درباره میزان انطباق داستان‌ها با واقعیت گفت: برخی قسمت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بر اساس رویداد‌های واقعی ایده‌پردازی و به آثار داستانی تبدیل شدند که با استقبال و تعجب مخاطبان از سرعت بالای تولید و پخش مواجه شد.

اپیزود «جان‌فدا» از فصل دوم این مجموعه به تهیه‌کنندگی آرش زینال‌خیری و کارگردانی علی طاهرفر، به روایت داستان قهرمانی از خطه آذربایجان در جریان جنگ رمضان و به زبان ترکی پرداخته است.