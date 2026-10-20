مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، انتخاب نام علی برای پسران و فاطمه برای دختران، بیشترین فراوانی را در استان داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی‌پور گفت: براساس آمار ثبت‌شده در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نام «علی» با ۶۷۷ مورد در صدر نام‌های پسران قرار دارد و پس از آن «حسین» با ۶۰۲ مورد، «محمد» با ۴۸۰ مورد، «امیرعلی» با ۴۶۱ مورد و «عباس» با ۴۲۷ مورد، بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

وی افزود: در میان نام‌های دختران نیز «فاطمه» با ۶۱۰ مورد بیشترین فراوانی را داشته و پس از آن «زینب» با ۴۳۶ مورد، «زهرا» با ۳۴۳ مورد، «پناه» با ۳۲۲ مورد و «ماهلین» با ۳۱۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: این آمار مربوط به فراوانی نام‌های ثبت‌شده در استان خوزستان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ است.