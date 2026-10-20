به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی اعیان‌منش گفت: اجرای نخستین کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا در سطح ۶ هکتار از اراضی شهرستان داراب گامی در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و استفاده از روش‌های نوین کاشت است.

او بیان کرد: کشت بی‌خاک‌ورزی با حذف عملیات متداول خاک‌ورزی، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های تولید، حفظ ساختمان خاک، کاهش فرسایش و مدیریت بهتر رطوبت خاک کمک کند.

اعیان‌منش با اشاره به شرایط مزارع منطقه افزود: با توجه به محدودیت بقایای گیاهی به دلیل تعلیف دام، مدیریت بقایا و تنظیم دقیق ماشین کشت از عوامل مهم موفقیت این روش و دستیابی به سبزشدن یکنواخت محصول کلزا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب ادامه داد: عملیات کشت بی‌خاک‌ورزی کلزا در هفته‌های آینده نیز ادامه دارد و روند استقرار و رشد محصول به‌منظور ارزیابی نتایج فنی این روش، مورد پایش قرار می‌گیرد.