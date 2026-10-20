همه دستگاه‌های اجرایی و اداری شهرستان بویین میاندشت دراجرای سرشماری نفوس و مسکن باید مشارکتی فعال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمود درویشی فرماندار و مدیراجرای سرشماری نفوس ومسکن بویین میاندشت در جلسه برنامه ریزی وهماهنگی سرشماری نفوس ومسکن با تاکید برضرورت هماهنگی بین بخشی گفت: همه دستگاه‌های اداری واجرایی شهرستان باید با مشارکت فعال و پیگیری مستمر زمینه اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن را به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز با تشریح اهمیت آمار‌های جمعیتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و توزیع هدفمند امکانات و اعتبارات گفت: در مرحله نخست، اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط بررسی و نواقص اطلاعاتی شناسایی و سپس سرشماری با رویکرد خوداظهاری اینترنتی و از طریق سامانه‌های مربوطه دنبال می‌شود.

علی قریشی افزود: مأموران سرشماری به‌صورت هدفمند به خانوار‌های منتخب مراجعه می‌کنند تا اطلاعات تکمیلی مورد نیاز، از جمله شاخص‌های جمعیتی و اجتماعی، گردآوری شود.