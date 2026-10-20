با فعالیت هیئت‌های ورزشی در آبادان تعداد ورزشکاران سازمان یافته از سال ۱۴۰۳ از سیزده هزار ورزشکار به ۲۱ هزار ورزشکار افزایش یافته است.

افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته آبادان به ۲۱ هزار نفر با فعالیت هیئت‌های ورزشی

افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته آبادان به ۲۱ هزار نفر با فعالیت هیئت‌های ورزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با اشاره به افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۳ فقط ۱۳ هزار ورزشکار در این شهرستان فعالیت داشت که با انتصاب رئیس هیات‌ها و کمیته‌ها و فعالیت آنها این تعداد به ۲۱ هزار ورزشکار رسیده است و برآورد شده تا پایان امسال به ۲۳ هزار نفر برسند.

محمود اصل محمدی‌زاده اظهار کرد: در حال حاضر این شهرستان دارای ۴۸ هیئت ورزشی اسمی است که ۴۰ هیئت فعالیت دارند.

وی از اجرای ۲۰ تا ۲۵ برنامه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه در این شهرستان خبر داد و از مهم‌ترین برنامه‌ها به همایش پیاده‌روی اشاره کرد.

اصل محمدی زاده با اشاره به اینکه بیشتر برنامه‌ها جنبه همگانی دارند افزود: هدف از این برنامه‌ها تشویق مردم به سمت ورزش همگانی است، زیرا ورزش علاوه بر نشاط، جنبه سلامتی نیز دارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با بیان اینکه ورزش نیازمند حمایت سایر ارگان‌هاست ابراز امیدواری کرد: با همکاری سایر ارگان‌ها برنامه‌هایی مانند مسابقات دارت، کاراته و مسابقات بانوان را در سطح شهرستان گسترش دهیم.

وی درباره وضعیت سالن‌های ورزشی نیز بیان کرد: سالن‌های ورزشی از سه طریق واگذاری می‌شوند؛ سالن‌های فرسوده از طریق ماده ۲۷ به سرمایه‌گذار واگذار می‌شوند و سالن‌های قابل بهره‌برداری از طریق مزایده و ماده ۸۸ به هیات‌های ورزشی اختصاص می‌یابند.

اصل محمدی زاده اضافه کرد: در حال حاضر ۲۳ مکان ورزشی در این شهرستان فعال است که در طول سال تمدید یا از طریق مزایده واگذار می‌شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان در این دیدار از ظرفیت همکاری مشترک با اداره ورزش و جوانان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و بررسی راهکار‌های تهاتر خدمات و امکانات خبر داد.

همکاری فرهنگی و ورزشی در آبادان با محوریت تهاتر خدمات دنبال می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان اظهار کرد: توسعه همکاری‌های مشترک میان مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی می‌تواند زمینه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌های اجرایی و گسترش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

فرهاد علوانی افزود: بهره‌گیری از امکانات و توانمندی‌های ۲ مجموعه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه فرهنگ، هنر، ورزش همگانی و فعالیت‌های مرتبط با جوانان باشد.

علوانی با اشاره به ظرفیت تهاتر خدمات و امکانات میان دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: بررسی راهکار‌های همکاری متقابل و تعیین تعهدات هر یک از دو طرف می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع و تسهیل اجرای برنامه‌های مشترک کمک کند.

وی ادامه داد: تعامل میان حوزه فرهنگ و ورزش، علاوه بر تقویت مشارکت اجتماعی، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای حضور جوانان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی ایجاد کند.

روز تربیت بدنی و ورزش ۱۴۰۵ در تقویم رسمی ایران (شمسی) روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه است روز تربیت بدنی و ورزش با هدف ترویج فرهنگ فعالیت بدنی، افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت ورزش و تشویق مردم به داشتن سبک زندگی سالم در تقویم رسمی ایران نام‌گذاری شده است.

این مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی محسوب می‌شود و در سراسر کشور برنامه‌های متنوعی از سوی مدارس، دانشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و نهاد‌های مختلف برگزار می‌شود. هدف اصلی این روز، یادآوری نقش ورزش در سلامت فردی، افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد در تمام گروه‌های سنی است.