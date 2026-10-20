به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بانوان پاراتیرانداز ایران در فینال ماده تپانچه بادی ۱۰ متر زنان کلاس SH۱، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ به مدال‌های طلا و نقره دست یافتند.

در رقابت‌های فینال ماده P۲ که امروز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه برگزار شد، فائزه احمدی با ثبت رکورد ۲۳۷.۳ امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و ضمن کسب مدال طلا، از عنوان قهرمانی پاراآسیایی خود دفاع کرد.

ساره جوانمردی نیز با کسب ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید تا دومین مدال ایران در این رقابت را به دست آورد.

نسرین شاهی، دیگر نماینده کشورمان در این ماده، در جایگاه چهارم قرار گرفت و مدال برنز به نماینده هند رسید.