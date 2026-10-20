هواشناسی استان قزوین با توجه به وقوع بارش‌های نقطه‌ای در برخی مناطق استان، هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، به پیش‌بینی هواشناسی، با توجه به گذر امواج تراز میانی جو از سطح منطقه، طی چند روز آینده، شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

افزایش ابر به ویژه در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق استان، با احتمال رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد‌های لحظه‌ای همراه است.

این وضعیت احتمال دارد در برخی مناطق به بارش‌های نقطه‌ای منجر شود که در رابطه با آن، هشدار زرد صادر شده است.

بارش نقطه‌ای، بارشی با شدت بالا و متمرکز بر محدوده‌ای کوچک است که به علت تراکم ابر‌ها در منطقه رخ می‌دهد.

از نظر دمایی با توجه به وجود ابر در آسمان استان، دما اندکی کاهش خواهد یافت.