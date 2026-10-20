به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی گفت: گاهی کلاهبرداران با ترفند‌های مختلف، از افراد کد ملی و کد تأیید پیامکی دریافت می‌کنند و با سوءاستفاده از اطلاعات آنها، اقدام به خرید اعتباری از طریق اسنپ‌پی می‌کنند؛ درحالی‌که قربانی از این خرید‌ها بی‌خبر است.

‌سرهنگ امیر رمضان زاده توصیه کرد برای اینکه قربانی این کلاهبرداری نشوید باید کد‌های تأیید پیامکی را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهید ، کد ملی و اطلاعات هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس نگذارید ، به تماس‌ها و پیام‌هایی با وعده دریافت اعتبار، هدیه یا تسهیلات اعتماد نکنید و پیامک‌های مربوط به فعال‌سازی اعتبار و ثبت سفارش را جدی بگیرید.

وی افزود : کد تأیید پیامکی را فقط برای خودتان نگه دارید؛ یک کد چندرقمی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده از هویت شما شود.