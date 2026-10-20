بازارچه مشاغل خانگی و صنایع‌دستی در پردیس مهریز دانشگاه یزد با هدف حمایت از هنرمندان بومی، معرفی تولیدات محلی و تقویت مهارت‌های عملی دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز، با اشاره به ظرفیت‌های هنری و خلاقانه این شهرستان، برگزاری این بازارچه را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بومی، حمایت از بانوان هنرمند و ایجاد انگیزه در میان دانشجویان دانست.حسین عسکرزاده، با قدردانی از تلاش مجموعه پردیس مهریز دانشگاه یزد برای برگزاری این رویداد گفت: این بازارچه زمینه عرضه و فروش محصولات تولیدی دانشجویان و بانوان هنرمند شهرستان را فراهم کرده است.عسکرزاده افزود: چنین رویداد‌هایی علاوه بر معرفی صنایع‌دستی و آثار خلاقانه هنرمندان مهریزی، زمینه آشنایی دانشجویان غیربومی با ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند و می‌تواند بستری برای تبادل تجربه و الگوبرداری از ایده‌های خلاقانه باشد.

رئیس دانشگاه یزد نیز با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های عملی دانشجویان اظهار داشت: با تغییر رویکرد‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، فراهم کردن فرصت تجربه عملی و آشنایی دانشجویان با فرایند تولید محصولات، نقش مهمی در ارتقای مهارت‌های آنان دارد.میرفخرالدینی افزود: پردیس مهریز دانشگاه یزد با همین رویکرد، نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات دست‌ساز را با مشارکت دانشجویان برگزار کرده است تا زمینه افزایش انگیزه آنان برای حضور در فعالیت‌های تولیدی و خلاقانه فراهم شود.

برگزاری این بازارچه، گامی در مسیر معرفی ظرفیت‌های بومی مهریز، حمایت از مشاغل خانگی و پیوند آموزش دانشگاهی با مهارت‌آموزی و فعالیت‌های اقتصادی است.