به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در صورت کسب امتیازات لازم ارومیه در دی ماه سال جاری به عنوان شهر پایتخت کتاب در کشور معرفی می‌شود.

ارومیه پنج دوره در سطح کشور به عنوان شهر دوستدار کتاب معرفی شده است که در صورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی، خصوصی و فعالان عرصه کتاب ارومیه امسال به عنوان پایتخت کتاب کشور معرفی خواهد شد.

دو نمایشگاه کتاب در طول هشت ماه گذشته در ارومیه برگزار شده که نشان از ظرفیت فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در این شهر است.

در این راستا اصناف نیز پای کار آمده و با ایجاد فضای کتابخانه‌ای در محیط مغازه خود مشتریان و مخاطبان خود را برای کتاب خوانی ترغیب می‌کنند.

برای مثال آقای حمید نیک کار یک باقلوا فروش ارومیه‌ای است که با ایجاد یک کتابخانه کوچک در مغازه خود مشتریانش را به کتاب خوانی دعوت می‌کند و از سویی خود نیز مولف یک جلد کتاب است.

آقای وحید عباسی نیز یک کتاب فروش ارومیه‌ای است که با یک خودرو، کتاب‌های مورد علاقه دانش آموزان را در مدارس توزیع کرده و به دست دانش آموزان می‌رساند.

هاشم جعفری نیز یک خیاط فرهنگ دوست ارومیه‌ای است که کتاب‌های موجود در مغازه خود را به مشتریان امانت می‌دهد و برای کتابخوان‌ها تخفیفات ویژه‌ای قائل است.

صالح رسولی نیز یک پیرایشگر ارومیه‌ای است که کتاب‌های مذهبی و اسلامی را در مغازه خود برای استفاده مشتریان قرار داده است.