همت خیرین و اهالی زنجان، صدای زنگ مدرسه را به دورترین نقاط استان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به دورترین روستا‌های استان زنجان، صدای درس و مشق رسیده است؛ مدرسه ایی که به همت خیرین و مشارکت خود اهالی ساخته می شوند، فصل تاز‌های از همدلی را روایت می کند و با این همراهی، وداعی باشکوه با مدارس سنگی رقم می خورد.

قرار است دو باب مدرسه در روستا‌های علم کندی و سهند سفلی ماهنشان در کمتر از یکماه به بهره برداری برسد.

نزدیک به ۳۰۰ مدرسه سنگی در کشور در قالب طرح جایگزینی، ایمن و نوسازی می شود.