مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل از انتخاب این استان برای اجرای طرح پارک لجستیک کشاورزی کشور با رأی اکثریت اعضای ستاد مرکزی لجستیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استان اردبیل، در شانزدهمین نشست ستاد مرکزی لجستیک کشور که به‌صورت وبیناری برگزار شد، با رأی اکثریت اعضا به‌عنوان محل اجرای طرح ملی پارک لجستیک کشاورزی کشور انتخاب شد.

بهنام اقبالی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل، در حاشیه این نشست اظهار کرد: طرح پارک لجستیک محصولات کشاورزی در زمینی به مساحت ۴۱.۵ هکتار از اراضی قره‌لر اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به موقعیت مکانی این محدوده افزود: نزدیکی و دسترسی مناسب به فرودگاه، راه‌آهن و شهرک‌های صنعتی از جمله دلایل انتخاب این محل برای اجرای طرح پارک لجستیک کشاورزی بوده است.

انتخاب استان اردبیل برای اجرای این طرح ملی، زمینه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی بخش کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های مرتبط با جابه‌جایی و توزیع محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.