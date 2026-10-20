مراسم عزاداری به مدت پنج شب با سخنرانی حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی و حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری و مداحی جمعی از ذاکران اهل‌بیت (ع) در شبستان بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این مراسم از پنجشنبه ۳۰ مهر به مدت پنج شب در شبستان بزرگ امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم برگزار خواهد شد.

در مراسم بعد از نماز عشا، حجت‌الاسلام سید محمدحسین راجی سخنرانی می‌کند و عباس حیدرزاده، علی مالکی‌نژاد، علی حبیب‌زاده، مسعود زمانی، سیدمحسن بنی‌فاطمی و محمد وفائی‌نیا به مداحی می‌پردازند.

همچنین در مراسم بعد از نماز عصر، حجت‌الاسلام سیدحسین آقامیری سخنرانی خواهد کرد و محمود بذری، سیدجواد میرجعفری، یاسین شیخ‌زاده، رضا ایزدی و رسول محمدی از مداحان این مراسم خواهند بود.