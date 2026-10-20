به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که به صورت خود جوش ۲۳۳ شب در میدان حضور دارند از مسئولان انتظار دارند که همانگونه که مردم میدان را رها نکرده و دشمن را ناامید کرده‌اند آنها هم باید جهادی کار کنند و به مشکلات مردم از جمله اقتصاد و معیشت رسیدگی کنند.

مردم به حضور کشتی گیران در کشور امریکا اشاره کردند و گفتند کشتی گیران تلاش کنند مانند پرچم داری مردم در میدان پرچم ایران را بالا نگهدارند.

مردم می‌گویند تا پیروزی نهایی پرچم ایران اسلامی را بر زمین نمی‌گذارند.