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میدان داری و پرچم داری شهرستانهای استان اصفهان پر شورتر از گذشته ادامه دارد و این حضور خود جوش مردم در میدان دشمن را ناامید کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردمی که به صورت خود جوش ۲۳۳ شب در میدان حضور دارند از مسئولان انتظار دارند که همانگونه که مردم میدان را رها نکرده و دشمن را ناامید کردهاند آنها هم باید جهادی کار کنند و به مشکلات مردم از جمله اقتصاد و معیشت رسیدگی کنند.
مردم به حضور کشتی گیران در کشور امریکا اشاره کردند و گفتند کشتی گیران تلاش کنند مانند پرچم داری مردم در میدان پرچم ایران را بالا نگهدارند.
مردم میگویند تا پیروزی نهایی پرچم ایران اسلامی را بر زمین نمیگذارند.