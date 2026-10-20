به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری و در طول روز با وزش باد برروی دریا پیش بینی می‌شود، اما از عصر و اوایل شب در ارتفاعات به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای همراه است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در پاره‌ای از مناطق نیز با تقویت بارش‌های نقطه‌ای، رگبار نسبتاً شدید باران، سیلابی شدن مسیل‌ها و افزایش باد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و رفت وآمد‌های عصرگاهی با احتیاط صورت گیرد.

از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان انتظار است.