به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در راستای برگزاری کنگره چهار هزار شهید استان گلستان مراسم گرامیداشت شهدای سرافراز استان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان کشوری و استانی و اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد.

استاندار گلستان، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰۳۱ شهید استان، گلستان را نماد وحدت اقوام و مذاهب دانست و بر تداوم راه شهدا، حفظ انسجام اجتماعی و توسعه همه‌جانبه استان تأکید کرد.

علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به اقدامات عمرانی و اقتصادی دولت در گلستان، از تحقق ۱۱۲ درصدی مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خبر داد.

طهماسبی این دستاوردها را حاصل انسجام، همدلی و تلاش شبانه‌روزی مدیران و همراهی مردم دانست و گفت: دولت وفاق ملی با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه متوازن و رفع محرومیت را در گلستان با جدیت دنبال می‌کند.

استاندار گلستان همچنین توسعه کریدور شمال-جنوب، منطقه آزاد اینچه‌برون، پتروشیمی گلستان و طرح‌های گردشگری آشوراده را از مهم‌ترین اولویت‌های توسعه اقتصادی استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، زمینه ارتقای معیشت و رفاه مردم استان بیش از پیش فراهم شود.