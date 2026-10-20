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استنادر در مراسم گرامیداشت شهدای سرافراز استان در تهران گفت : گلستان مهد ۴۰۳۱ شهید و نماد وحدت اقوام در جهان اسلام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در راستای برگزاری کنگره چهار هزار شهید استان گلستان مراسم گرامیداشت شهدای سرافراز استان با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان کشوری و استانی و اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد.
استاندار گلستان، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰۳۱ شهید استان، گلستان را نماد وحدت اقوام و مذاهب دانست و بر تداوم راه شهدا، حفظ انسجام اجتماعی و توسعه همهجانبه استان تأکید کرد.
علیاصغر طهماسبی با اشاره به اقدامات عمرانی و اقتصادی دولت در گلستان، از تحقق ۱۱۲ درصدی مصوبات سفر ریاستجمهوری، بهبود زیرساختهای حملونقل، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی و سرمایهگذاری در حوزه انرژی خبر داد.
طهماسبی این دستاوردها را حاصل انسجام، همدلی و تلاش شبانهروزی مدیران و همراهی مردم دانست و گفت: دولت وفاق ملی با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت، توسعه متوازن و رفع محرومیت را در گلستان با جدیت دنبال میکند.
استاندار گلستان همچنین توسعه کریدور شمال-جنوب، منطقه آزاد اینچهبرون، پتروشیمی گلستان و طرحهای گردشگری آشوراده را از مهمترین اولویتهای توسعه اقتصادی استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، زمینه ارتقای معیشت و رفاه مردم استان بیش از پیش فراهم شود.