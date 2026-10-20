کارشناس تغذیه مرکز بهداشت بافق از اجرای سالانه برنامه مکمل‌یاری آهن و ویتامین D در مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، غلامزاده از اجرای سالانه برنامه مکمل‌یاری آهن و ویتامین D در مدارس متوسطه اول و دوم این شهرستان خبر داد. وی با اشاره به اهمیت تأمین ریزمغذی‌های مورد نیاز دانش‌آموزان گفت: این برنامه با هدف پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن و کمبود ویتامین D و کمک به تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این برنامه، دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم، ماهانه یک عدد قرص ویتامین D دریافت می‌کنند.

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت بافق ادامه داد: برنامه مکمل‌یاری در مدارس پسرانه به توزیع قرص ویتامین D اختصاص دارد؛ اما در مدارس دخترانه، علاوه بر ویتامین D، قرص آهن نیز به مدت ۱۶ هفته و هفته‌ای یک عدد توزیع می‌شود.

غلامزاده با تأکید بر اهمیت پیشگیری از کمبود‌های تغذیه‌ای در سنین نوجوانی تصریح کرد: با توجه به شیوع کمبود ویتامین D و کم‌خونی ناشی از فقر آهن در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه، اجرای این برنامه می‌تواند در پیشگیری از این مشکلات و ارتقای سلامت دانش‌آموزان مؤثر باشد.