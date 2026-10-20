مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به نصب کنتور‌های هوشمند، محدودسازی بار مشترکان متناسب با ظرفیت قانونی انشعاب و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تشدید بازرسی‌ها و اجرای کامل مقررات محرومیت متخلفان استخراج غیرمجاز رمزارز از برق یارانه‌ای را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد اله‌داد در سی‌وسومین مانور سراسری طرح مهتاب، هوشمندسازی شبکه برق و مقابله مستمر با انشعاب‌های غیرمجاز را از اولویت‌های صنعت برق دانست و بر ضرورت تبدیل اقدامات مقابله‌ای مقطعی به برنامه‌هایی مستمر و نظام‌مند تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی کانون‌های پرتراکم تخلف، ثبت مکانی انشعاب‌های غیرمجاز و تهیه نقشه جامع پهنه‌بندی این انشعاب‌ها را خواستار شد و گفت: شناسایی مناطق دارای بیشترین تراکم تخلف، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تخصیص هدفمند منابع و اجرای اقدامات مؤثر و ماندگار را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به نظریه «پنجره شکسته» در مدیریت تخلفات، افزود: برخورد مستمر و هدفمند با تخلفات آشکار، علاوه بر رفع موارد موجود، در جلوگیری از گسترش و عادی‌شدن رفتار‌های غیرقانونی نقش مهمی دارد.

محمد اله‌داد با تأکید بر ضرورت تسریع در نصب کنتور‌های هوشمند و اجرای برنامه محدودسازی بار مشترکان گفت: با توجه به محدودبودن فرصت باقی‌مانده تا زمستان، شرکت‌های برق باید این برنامه‌ها را با جدیت بیشتری دنبال کنند و از ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند.

وی افزود: مشترکان پرمصرف و نقاطی که امکان کنترل مؤثر مصرف در آنها بیشتر است، باید در اولویت نصب کنتور‌های هوشمند قرار گیرند. همچنین مجتمع‌های مسکونی و برج‌های کلان‌شهر‌ها که تجهیزات اندازه‌گیری آنها در تابلو‌های خارج از دسترس مشترکان قرار دارد، ظرفیت مناسبی برای توسعه کنترل هوشمند مصرف هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، در مناطق حاشیه‌ای شهر‌ها و روستا‌های دارای تراکم بالای انشعاب‌های غیرمجاز نیز باید راهکار‌های مناسب برای انتقال تجهیزات اندازه‌گیری به محل‌های ایمن‌تر و خارج از دسترس افراد متخلف بررسی شود.

اله‌داد با بیان اینکه محدودسازی بار مشترکان متناسب با ظرفیت قانونی انشعاب، سیاستی تازه نیست، افزود: هر مشترک باید در چارچوب ظرفیت مجاز انشعاب خود مصرف کند و امکان برداشت بیش از ظرفیت قانونی نباید بدون کنترل باقی بماند.

مدیرعامل توانیر همچنین بر افزایش سرعت اجرای برنامه محدودسازی بار، تمرکز ویژه بر کلان‌شهر‌ها و تکمیل اقدامات مربوط به استانداردسازی فیوز‌ها و کنترل انشعاب‌های فرعی تأکید کرد.

اله‌دادگفت: استانداردسازی فیوز‌ها و محدودسازی بار، علاوه بر ایجاد انضباط در مصرف برق، به شناسایی تخلفات، کاهش تلفات و تأمین بخشی از منابع موردنیاز صنعت برق کمک می‌کند.

وی شناسایی و جمع‌آوری برق‌های فرعی غیرمجاز در بخش‌های تجاری و کارگاهی را نیز ضروری دانست و افزود: در برخی مناطق، یک انشعاب رسمی به چند واحد تجاری یا کارگاهی خدمات می‌دهد، در حالی که این واحد‌ها انشعاب مستقل ندارند. این موارد باید با استفاده از ظرفیت گزارش‌دهی شرکت‌های تأمین‌کننده و ضوابط موجود شناسایی و تعیین تکلیف شوند.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از نیرو‌های تشخیص، قرائت و بازرسی، بر استفاده مؤثرتر از ظرفیت این نیرو‌ها برای شناسایی تخلفات و کنترل وضعیت انشعاب‌ها تأکید کرد.

اله داد بهبود نظام پرداخت و پاداش نیرو‌های میدانی را از عوامل افزایش انگیزه برای شناسایی فیوز‌های دستکاری‌شده، انشعاب‌های فرعی غیرمجاز و دیگر تخلفات دانست.

وی همچنین خواستار اجرای کنترل‌های مضاعف، جابه‌جایی و چرخش نیرو‌های بازرسی و بازبینی عملکرد شرکت‌هایی شد که در زمینه کاهش تلفات و مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز با چالش مواجه‌اند.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اجرای کامل مقررات مربوط به استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، افزایش بازدارندگی برخورد‌ها با متخلفان را خواستار شد.

اله‌دادبا اشاره به ابلاغ ضوابط مربوط به محرومیت از برق یارانه‌ای افزود: در موارد استفاده از انشعاب یارانه‌ای برای استخراج غیرمجاز رمزارز، مقررات محرومیت تا یک سال از برق یارانه‌ای باید مطابق ابلاغیه وزارت نیرو به‌طور کامل اجرا شود تا زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی کاهش یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، وصول مطالبات و صیانت از درآمد‌های قانونی را از عوامل مؤثر در حفظ توان مالی صنعت برق دانست و با اشاره به تداوم فعالیت‌های این صنعت در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های جنگ، بر استمرار انضباط مالی و پرداخت به‌موقع حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان تأکید کرد.

مدیرعامل توانیر در پایان، تسریع در هوشمندسازی شبکه، استانداردسازی فیوزها، شناسایی و جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و تقویت بازرسی‌های میدانی را از اولویت‌های صنعت برق برشمرد و تمرکز ویژه مدیران بر اجرای این برنامه‌ها را خواستار شد.