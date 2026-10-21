امیرکبیر، صدراعظم دوره ناصرالدین‌شاه قاجار و از چهره‌های اثرگذار تاریخ ایران، پس سه سال تلاش برای اصلاح کشور، در حمام فین کاشان به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدتقی‌خان فراهانی، مشهور به امیرکبیر، در سال ۱۱۸۶ خورشیدی در روستای هزاوه اراک متولد شد.

وی فعالیت خود را در دستگاه قائم‌مقام فراهانی آغاز کرد و پس از مدتی به منشی‌گری و مسئولیت‌های مهم حکومتی رسید تا سرانجام در آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه به مقام صدراعظمی منصوب شد.

امیرکبیر در دوران مسئولیت خود، اصلاحات گسترده‌ای را با هدف تقویت ساختار حکومتی، توسعه آموزش، گسترش تولید ملی و ایجاد ارتشی قدرتمند دنبال کرد.

تأسیس دارالفنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات او در زمینه آموزش نوین، از جمله اقدامات ماندگار امیرکبیر به شمار می‌رود.

با افزایش مخالفت‌ها و توطئه‌های درباریان، او از مقام صدارت برکنار و به کاشان تبعید شد.

امیرکبیر سرانجام در دی‌ماه ۱۲۳۰ خورشیدی، به دستور ناصرالدین‌شاه قاجار، در حمام فین کاشان به قتل رسید و نام او به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته اصلاحات در تاریخ معاصر ایران ماندگار شد.