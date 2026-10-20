به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بابک زارع گفت: تکمیل فعالیت‌های اجرایی و راه‌اندازی بخش‌های باقیمانده این پالایشگاه در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری و با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی و استمرار تولید پایدار در آستانه ورود به فصول سرد سال انجام شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر برای تکمیل فعالیت‌های اجرایی طرح‌های ۳۵ماهه پارس جنوبی اظهار کرد: در سال جاری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اجرایی راه‌اندازی تجهیزات پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی تکمیل و پس از راه‌اندازی به شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بهره‌بردار نهایی تحویل شده است.

زارع افزود: در همین راستا فعالیت‌های اجرایی ساخت و راه‌اندازی کمپرسور واحد نم‌زدایی گاز، کمپرسور واحد بازیابی اتان و پکیج‌های دی‌اکسیدکربن مربوط به سامانه اطفای حریق پالایشگاه تکمیل و به مجتمع گاز پارس جنوبی تحویل شده است.

وی در ادامه از تکمیل فعالیت‌های مربوط به ساخت و راه‌اندازی مخزن بوتان جنوبی و واحد پمپ بنزین پالایشگاه خبر داد و افزود: این تجهیزات نیز به بهره‌بردار تحویل شده‌اند.

زارع همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کمپرسور واحد تثبیت میعانات گازی طی یک ماه آینده خبر داد.