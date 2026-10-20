



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۳۱ زندانی جرائم مالی غیرعمد در استان فارس با مشارکت خیران و پیگیری ستاد دیه استان از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این آزادی با کمک خیران حامی انجمن حمایت زندانیان شیراز و پیگیری ستاد دیه استان فارس محقق شد. موقوفه حاج میرزا علی‌رضای شیرازی نیز با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال به انجمن حمایت زندانیان شیراز، در تأمین منابع مالی لازم برای آزادی این زندانیان مشارکت کرد.

ستاد دیه استان فارس افزون بر این مبلغ، بیش از ۸۱ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان کمک کرده است. همچنین در پرونده‌های مربوط به این زندانیان، ۱۶۰ میلیارد ریال تخفیف از سوی شکات اخذ شده و ۱۴۰ میلیارد ریال نیز به‌عنوان اعسار از سوی مراجع قضایی پذیرفته شده است.

در جریان این اقدام، زمینه آزادی ۳۱ زندانی جرائم مالی غیرعمد از زندان‌های استان فارس فراهم شد که از این تعداد، ۱۰ نفر در آیین برگزارشده در محل اداره‌کل زندان‌های فارس آزاد شدند.