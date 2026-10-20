شهرستان مراغه با ۸۰ خوشنویس برجسته دارای درجه ممتازی، فوق ممتازی و استادی به عنوان شهر خوشنویسی آذربایجان شرقی شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار مراغه گفت: انجمن خوشنویسان این شهرستان با فعالیت ۴۰ ساله خود توانسته است ۸۰ خوشنویس برتر با درجه ممتازی، فوق ممتازی و استادی تربیت و این شهرستان را به عنوان شهر خوشنویسی در استان معرفی کند.

علی امیری راد در همایش هنرمندان خوشنویس به مناسب هفته خوشنویسی افزود: با فعال بودن این تعداد هنرمند و خوشنویس در مراغه این شهرستان نیازمند گالری تخصصی برای برپایی نمایشگاه و عرضه تولیدات هنرمندان است.

وی اضافه کرد: در طول جنگ رمضان نگارخانه استاد نیکخو با صرف اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای برگزاری نمایشگاه‌های هنری بهسازی شده و آماده بهره برداری است.

فرماندار شهرستان ویژه مراغه نبود محل برای برگزاری دوره‌های آموزشی، محل نمایشگاه را از جمله خواسته‌های هنرمندان حاضر در این جلسه اعلام کرد.

امیری راد گفت: هنردوستی با زندگی و خون مردم عجین گشته و هنرمندان در نزد مردم جایگاه ویژه‌ای دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه در این نشست افزود: در مراغه هنرمندان خوشنویس با درجه ممتازی، فوق ممتازی و استادی، در عرصه خوشنویسی ایرانی قلم می‌زنند و با آموزش این هنر زیبا به علاقمندان توانسته‌اند این شهرستان را به شهر خوشنویسی تبدیل کنند.

فرهاد جبار پور گفت: هنرمندان چیره دست خوشنویس مراغه با حضور و درخشش در جشنواره‌های منطقه‌ای، ملی و بین المللی توانسته‌اند در این زمینه موفقیت‌های بزرگی را برای شهرستان، استان و کشور رقم زنند.

وی افزود: با توجه به سابقه بسیار درخشان انجمن خوشنویسان و فعالیت هنر خوشنویسی در مراغه متأسفانه این شهر فاقد ساختمان و محل فعالیت مستقل و گالری تخصصی است و از مسؤلان استانی و کشوری می خواهیم به این موضوع توجه جدی داشته باشند.