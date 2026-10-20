به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، درخشش هنرمندان جوان و آینده‌ ساز استان در عرصه‌های ملی بار دیگر به اثبات رسید و هنرجویان هنرستان هنر‌های زیبای بجنورد موفق شدند افتخارات ارزشمندی را در جشنواره‌های معتبر کشوری از آن خود کنند.

بر اساس این گزارش، اسامی و عناوین کسب‌شده توسط این هنرجویان به شرح زیر است:

۱. کوثر شوری: کسب مقام اول کشوری در رشته نقاشی خط (هنرجوی پایه یازدهم گرافیک) در جشنواره فردا.

۲. ستایش درتومی: کسب مقام دوم کشوری در رشته نوازندگی دوتار (هنرجوی پایه دهم موسیقی نوازندگی ساز‌های ایرانی) در جشنواره فردا.

۳. نعیمه برات‌پور: کسب مقام سوم کشوری در رشته پادکست (هنرجوی پایه دوازدهم گرافیک) در جشنواره نوجوان سالم.