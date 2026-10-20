به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا کمی ابری در طول روز با وزش باد برروی دریا و در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات به ویژه بشاگرد و حاجی آباد و برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد وگسترش ابر، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و در برخی از مناطق استان با تقویت بارش‌های نقطه‌ای، رگبار نسبتاً شدید باران، سیلابی شدن مسیل‌ها و افزایش باد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم بکار گرفته شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: دریا کمی مواج خواهد بود، اما با توجه به ناپایداری جوی در بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر، وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در شمال تنگه هرمز محتمل خواهد بود و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر مرکزی انجام شود و تردد شناور‌ها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه در استان مورد انتظار است.